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Polis ve kamu görevlisi, 2 bin 886 sikke ile yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Roma, Part ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 886 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Operasyonda birisi polis memuru diğeri ise kamu görevlisi 2 kişi gözaltına alındı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı...

Polis ve kamu görevlisi, 2 bin 886 sikke ile yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Roma, Part ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 886 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Operasyonda birisi polis memuru diğeri ise kamu görevlisi 2 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaplı ilçesinde birisi polis memuru diğeri ise kamu görevlisi 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 90 adet Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, 2 bin 411 adet Roma dönemine ait bronz sikke ve 385 adet Part dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi. Polis memuru R.A. (45) ve kamu görevlisi A.Ö. (36) gözaltına alınırken, ele geçirilen sikkeler Zonguldak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
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