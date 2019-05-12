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Polis tombala oynanırken baskın yaptı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ’de, polis kumar ve tombala oynanan yerlere baskın düzenledi, 5 iş yeri sahibi hakkında ‘Kumar oynatmak’ suçundan adli işlem başlatırken, kumar oynayan 34 kişiye ise toplam 10 bin 880 TL ceza...

Polis tombala oynanırken baskın yaptı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ’de, polis kumar ve tombala oynanan yerlere baskın düzenledi, 5 iş yeri sahibi hakkında ‘Kumar oynatmak’ suçundan adli işlem başlatırken, kumar oynayan 34 kişiye ise toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin katılımıyla 127 işyeri ve 5 dernek lokalinde denetimde bulunuldu. Baskınlarda kumar oynanan 2 tombala takımına, 3 okey ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Baskınlarda 3 bin 910 kişinin kimlikleri kontrol edildi. 5 kişi hakkında ‘Kumar oynatmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. 34 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi. Kumar masasında bulunan 635 TL para, işyerinde bulunan 2 sigara makinesine ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.
10 işyerine sigara içirmekten ve ruhsatsız 5 işyeri ile ilgili tutanak tutuldu. 6 kişiye ise kapalı alanda sigara içmekten toplam 918 TL idari para cezası kesildi.

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