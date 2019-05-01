Polis, patates başakçılarını tarladan zorla çıkardı

ADANA'da turfanda patatesin hasat edilmesinin ardından traktörle sürülen tarlalarda kalan patatesler, 'başakçı' olarak adlandırılan dar gelirli aileler tarafından toplanıyor. Özellikle kadınlar çocuklarıyla birlikte girdikleri tarlada patatesleri topladı. Tarlaya giren polisler, patatesleri bırakmak istemeyenleri zorla çıkardı.

Turfanda patatesin hasat edilmesinin ardından traktörle sürülen tarlalardaki patatesler de gün yüzüne çıktı. Hasat edilen tarlalara giren başakçıları ise polis uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Tarlalar da nöbet tutan ekipler, at arabaları ve kamyonetler ile kalan patatesleri toplamak için gelen kadınlı çocuklu grupları, anons yaparak, bölgeden uzaklaştırdı. At arabalı bazı başakçılar polisi görünce kaçarak, bölgeyi terk etti. Tarlaya giren polisler, patatesleri bırakmak istemeyenleri ise zorla çıkardı.



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