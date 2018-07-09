Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

Polis, park kavgasında silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, () - SAMSUN'da park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından darp edildiği önü sürülen polis memuru Adem Y. tabancasıyla ateş açtı. Polisin islahından çıkan kurşunların hedefi olan 1...

Polis, park kavgasında silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, () - SAMSUN'da park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından darp edildiği önü sürülen polis memuru Adem Y. tabancasıyla ateş açtı. Polisin islahından çıkan kurşunların hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Samsun İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36), arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile iş yeri sahibi Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye rastgele ateş etti. Olayda Rasim Sabah ve Fatih Ç., ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren polis memuru ise yakınlarda bulunan bir cep telefonu mağazasına sığındı.
Polis memuru, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Rasim Sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325