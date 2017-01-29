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 Polis Özel Harekatlı asayiş uygulaması

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin desteğiyle düzenlenen asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken içkili yerler ve kafelerde kimlik kontrolleri yapıldı. İl...

 Polis Özel Harekatlı asayiş uygulaması

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin desteğiyle düzenlenen asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken içkili yerler ve kafelerde kimlik kontrolleri yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Kent merkezi ile D-100 Karayolu üzerindeki kontrol noktalarında durdurulan araçlar didik aranırken araçta bulunan kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi. İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekipleri de asayiş uygulamasına destek verdi. PÖH timi uzun namlulu silahlarıyla ekiplerle birlikte uygulamaya katılarak güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kent merkezinde bulunan içkili mekanlar, kafeler, restoranlar ve internet kafelere baskınlar yaparak Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı.
Asayiş uygulaması sırasında D-100 Karayolu üzerinde durdurulan bir araçta 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 1 tüfek ile 100 mermi ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı. 594 kişinin kimlik bilgilerinin kontrol edildiği uygulama sırasında iki kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

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