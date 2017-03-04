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Polis otomobiline silahlı saldırı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da silahlı kavgaya olayına müdahaleye giden sivil polis otomobiline tabancalarla ateş açıldı. 4 kurşun isabet eden otomobildeki polisler yara almadan kurtulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Merkez...

Polis otomobiline silahlı saldırı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da silahlı kavgaya olayına müdahaleye giden sivil polis otomobiline tabancalarla ateş açıldı. 4 kurşun isabet eden otomobildeki polisler yara almadan kurtulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgaya müdahaleye giden sivil polis ekibine tabancalarla ateş açıldı. Otomobile 4 kurşun isabet ederken polisler saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Saldırı üzerine bölgede Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekibin de katıldığı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği operasyon sonrasında, saldırıya karıştığı belirlenen 28 yaşındaki Cemal Koyuncu, 22 yaşındaki Yakup Akbaş ile kimlikleri açıklanmayan 3 çocuk gözaltına alındı. Yaşları 18'in altında olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken; Cemal Koyuncu, Yakup Akbaş sorgulanmak üzere Cinayet Bürosu'na götürüldü. Ekipler, yaptıkları aramalarda 2 pompalı tüfek ile polise saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.
Cemal Koyuncu ile Yakup Akbaş ise adliyeye sevk edildi, yaşı küçük 3 şüphelisinin ise sorgusu sürüyor.

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