Polis, otobüsteki yolcuda bonzai ele geçirdi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde bir miktar bonzai bulundu.

İstanbul'dan Samsun yönüne giden yolcu otobüsü, Osmancık İlçesi'nde D-100 karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Polisin otobüsteki A.K. isimli yolcuya yaptığı üst aramasında bir miktar bonzai bulundu. A.K. polis tarafından gözaltına alınarak Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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