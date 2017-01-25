Polis olduklarını söyleyerek iki emekliyi dolandırdılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da kendilerini 'polis' olarak tanıtan iki kişi, iki emeklinin 75 bin TL parasını dolandırdı. Yakalanıp tutuklanan dolandırıcıların, emeklilerden parayı aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çorum’da telefonla aradıkları emekliler Metin G. ve Burhan E.'ye kendilerini 'polis' olarak tanıtan 2 kişi, "Terör örgütü banka hesabınızı ele geçirdi" diyerek tuzaklarına düşürdü. Metin G. ve Burhan E., buluşma adresine giderek polis zannettikleri dolandırıcılara para toplam 75 bin lira parayı teslim eden iki emekli, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurup şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine çalışma başlattı. Polisin operasyon sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen iki kişi, otobüsle Çorum’dan Ankara’ya gittiği sırada Sungurlu İlçesi'nde yakalandı. Dolandırıcılık şüphelisi İ.B.Y. ve A.A.’nın üzerlerinde paralarla gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paralar ise mağdur olan iki kişiye teslim edildi.

Emeklilerin dolandırıcılara paraları verirken görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



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