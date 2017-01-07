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Polis okulunda Afgan kadın polislerin eğitim klibi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO), Afgan kadın polislerin gördüğü eğitimin her aşamasını yansıtan klip hazırladı. Türkiye ile Afganistan arasında 2011 yılında imzalanan Afgan ulusal polisinin...

Polis okulunda Afgan kadın polislerin eğitim klibi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO), Afgan kadın polislerin gördüğü eğitimin her aşamasını yansıtan klip hazırladı.
Türkiye ile Afganistan arasında 2011 yılında imzalanan Afgan ulusal polisinin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi için işbirliği kapsamında dönem dönem erkek ve kadın polis adaylarının eğitim gördüğü Sivas Meslek Yüksekokulu kısa süre önce yeni mezunlarını verdi. İlk eğitimlerini 2011 yılında vermeye başlayan Sivas PMYO'da bugüne kadar 1005'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 959 Afgan polis mezun oldu. 4 aylık eğitimlerinden oluşan etaplarda Afgan adaylara silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, polis usul ve esasları, polis hukuku, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım, bilgisayar kullanımı, ilk yardım, ifade alma, insan hakları, polis savunma taktikleri, olay yeri inceleme, terörizm ve delil toplama alanında eğitimler verildi.
Sivas PMYO, kadın polislere yönelik eğitim aşamalarını yansıtan klip hazırladı. Klipte Afgan kadın polis adaylarının eğitim aşamalarından örnekler sunuldu.
Sivas PMYO'da yeni dönem adayların eğitimlerine ise kısa süre sonra başlanacak.

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