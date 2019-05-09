Polis okulu öğrencisi, eğitimde seken kurşunla yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi S.S. (23), silah atışı eğitiminde, topraktan seken merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde, öğrencilerden S.S.'nin boynuna, iddiaya göre, silah atışı eğitimi sırasında topraktan seken mermi isabet etti. Ağır yaralanan S.S., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan S.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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