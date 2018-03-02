Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Polis merkezinin önüne bırakılan valizler, Filistinli ailenin çıktı

ÇORUM’da polis merkezinin bulunduğu binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir siyah poşette patlayıcı olabileceğini düşünen vatandaşlar polise haber verdi. Bomba imha uzmanı, valizleri fünye ile patlatılacağı sırada 5 kişilik Filistinli...

Polis merkezinin önüne bırakılan valizler, Filistinli ailenin çıktı
ÇORUM’da polis merkezinin bulunduğu binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir siyah poşette patlayıcı olabileceğini düşünen vatandaşlar polise haber verdi. Bomba imha uzmanı, valizleri fünye ile patlatılacağı sırada 5 kişilik Filistinli aile gelerek, malzemelerin kendilerine ait olduğunu söyledi.
Olay, İnönü Caddesi üzerinde bulunan Nüfus Müdürlüğü ile polis merkezinin yer aldığı Çorum Valiliği ek binası önünde meydana geldi. Binanın önüne bırakılan iki valiz ve bir poşeti gören vatandaşlar, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine bomba uzmanı ekipler geldi. Valizin ve poşetin bulunduğu İnönü Caddesi ve ara sokak güvenlik şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Bomba uzmanı ekipler, valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatmaya hazırlandığı sırada Filistinli üçü çocuk, beş kişilik aile gelerek, "Valizleri sabah biz buraya bıraktık. Göç İdaresi'nde işlerimiz vardı" diyerek polislere seslendi. Bunun üzerine kontrollü açılan valiz ve poşetlerden giysi ve ayakkabı çıktı. Polis resmi işlemlerin ardından malzemeleri aileye teslim etti. Polis, daha sonra yolu trafiğe açtı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314