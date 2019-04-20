Polis merkezine silahlı saldırı davasında sanıklara ceza yağdı

KONYA'da 6 yıl önce 2 balıkçının yaralanması olayının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere, karakola getirildikleri sırada kalaşnikof tüfek ve tabancayla ateş açan kardeşler, 21'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada biri kardeşlerin babası 2 balıkçıyı yaraladıkları iddiasıyla yargılanan babaya 20 yıl, olay tarihinde yaşı 16 olan oğluna da 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Karşılıklı kurşunlama olayına dönüşen olay, 15 Şubat 2012 günü merkez Meram İlçesi Muhacir Pazarı'nda bulunan balık halinde başladı. Balıkçı Recep Yavuz ve Sıracettin Yeşilbağ, silahlı saldırıda yaralandı. Yavuz ve Yeşilbağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından polis, Metin Kaya ve o tarihte 16 yaşında olan oğlu Muhammed Kaya ile yakınları Bekir Kaya'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Metin Kaya ve Bekir Kaya'ya, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ile aynı binada olan Feridiye Polis Merkezi'ne getirildikleri sırada, yaralılardan Sıracettin Yeşilbağ'ın oğulları Yavuzhan Yeşilbağ ve Semih Yeşilbağ, Hidayet Öztoprak'ın kullandığı 42 PK 520 plakalı otomobilden kalaşnikof tüfek ve tabancayla saldırı düzenledi. Şans eseri kimsenin yara almadığı saldırıda mermiler, polis merkezi ile 3 polis aracına isabet etti.

DAVA SONUÇLANDI

2 saldırının ardından Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 6 sanıklı davanın 12 Nisan Cuma günü görülen 25'inci duruşmasında karar verildi. Mahkeme balıkçıların yaralandığı ilk saldırının failleri oldukları iddasıyla 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Metin Kaya'yı 20, oğlu Muhammed Kaya'yı suç tarihindeki yaşı gözönüne alınarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme polis merkezi önündeki silahlı saldırıyı düzenleyen Yavuzhan Yeşilbağ, Semih Yeşilbağ ve Hidayet Öztoprak'ı da 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığa ayrıca 'mala zarar verme' suçundan 6'şar yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Bekir Kaya ise beraat etti.



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