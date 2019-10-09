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Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy...
GÜVENLİK 09.10.2019, 15:53
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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