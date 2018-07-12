Polis memurunun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

İZMİR'in Konak ilçesinde trafik akışını düzenleyen polis memuru Sabri Emir'e (33) motosikletiyle çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan motosiklet sürücüsü Burak Demir, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Altınyol Zafer Payzın Köprüsü altında 2016 yılının Haziran ayında meydana gelen kazada, İzmir'de yedi yıldır görev yapan ve 35 A 4241 plakalı polis otosunda görevli polis memuru Sabri Emir'e, sabah trafiğinin akışını sağladığı sırada, Karşıyaka'dan Konak yönüne giden Burak Demir yönetimindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup başını beton zemine çarpan 11 yıllık polis memuru Emir, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri, Emir'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi duran ve yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan polis memuru, kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Burak Demir, tutuklandı. Sanık Burak Demir hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına yargılama aşamasında tahliye edilen tutuksuz yargılanan sanık Burak Demir katılmazken, ölen polisin eşi Özlem Emir, babası İbrahim Demir ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ölen polisin ailesinin avukatı Mustafa Nevhan Ayyıldız, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu ise kazanın meydana geldiği yerin trafiğe kapalı veya taralı alan olmadığını söyledi. Karar verilirken bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi. Şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir de sanığın cezalandırılmasını isteyerek adalete güvendiğini ifade etti.

Hakim, sanık Demir'e 5 yıl hapis cezası verirken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulmasını kararlaştırdı. Sanık Demir'in, cezasının kesinleşmesi halinde tekrar cezaevine gireceği belirtildi.



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