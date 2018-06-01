Polis memuruna, cinsel istismardan 25,5 yıl hapis talebi

ANKARA'da polis memuru H.M. (28) hakkında, görev başındayken ekip otosuyla evine götürdüğü F.C. adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla iddianame düzenlendi. H.M.'nin 'Kamu görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı', 'Cinsel amaçlı olarak hürriyetten yoksun kılmak' suçlarından 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, 25 Nisan 2018'de, saat 03.00 sıralarında polis memurları H.M. ile M.K., devriye görevi sırasında, Çankaya Hoşdere Caddesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında bekleyen F.C.'yi fark ettiler. Polis memurlarından H.M., alkollü olduğunu anladıkları kadının kimliğini alıp sorguladıktan sonra evine bırakmak için ekip otosuna bindirdi. H.M., evine kadar götürdükleri kadınla evinde cinsel ilişkiye girdi. F.C., polis memuru evden ayrıldıktan hemen sonra 155'i arayarak cinsel istismara uğradığını söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru H.M. tutuklandı ve hakkında iddianame düzenlendi.

'DAİRE KAPISINA KADAR BENİMLE GELDİ'

F.C., savcılıkta verdiği ifadede, arkadaşlarıyla Atakule'de içki içtikten sonra, evine gitmek için taksiye bindiğini, Ayrancı pazarı civarında taksiden indiğini, evine doğru yürümeye başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Yürürken sokaktaki köpeklerin havlaması üzerine korktum ve bağırarak yardım istedim. Meclis tarafına geçerek, burada altyapı çalışması yapan belediye çalışanlarının yanına sığındım. Bu sırada yanımıza yaklaşan resmi polis aracının içindeki polis beni çağırarak, 'Ne geziyorsun buralarda' dedi. Durumu anlattığımda, kimliğimi isteyip, kolumdan tutarak aracın arka koltuğuna oturttu. Beni evin önüne bıraktılar. Burada araçtan inen polis memuru H.M., daire kapısına kadar benimle geldi. Kapıyı açıp içeri girdiğimde arkamdan sarıldı. Öpmeye çalışırken engel olmak istedim, gücüm yetmedi. Koltuğun üzerine itip pantolonumu çıkarttı ve ilişkiye girdi. Giderken telefon numaramı alıp 'Seni arayacağım' dedi. Sonra 155'i arayıp yardım istedim."

F.C., ifadesinde diğer polis memurunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

'HAYASIZCA HAREKETLER YAPMASINI ENGELLEMEK İSTEDİK'

Polis sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtilen şüpheli H.M., savcılık ifadesinde devriye görevi sırasında fark ettikleri kadının yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığını ileri sürerek, "Kadının, yoldan geçen araçları durdurmaya çalışarak hayasızca hareketler yapmasını engellemek istedik. Bu sırada kendi isteğiyle ekip otosuna bindi. Araç içinde de gayri ahlaki tavırlar sergileyerek, arkadaşım ve benim elimi tutmaya çalıştı. 'Evli misiniz?' diye sordu. Sonra bana dokunup 'Senin vücudun ne kadar sıcak' dedi. Kadını, 'Hanımefendi görev başındayız lütfen bize böyle davranmayın' diye uyardım" diye konuştu.

SAVCILIK İFADESİNDE 'İLİŞKİYE GİRMEDİK' DEDİ

Kadının alkollü olduğunu ve yardım için evinin önüne kadar bıraktıklarını anlatan şüpheli H.M., "Kadını evinin önüne getirdiğimizde yalpalayarak yürüyordu. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek yanına gittim. Çantasından anahtarını alıp dairesini kapısını açarken arkadan sarıldı. 'Siz ne yapıyorsunuz' diye arkamı döndüğümde pantolonu inikti. 'Seninle ilişkiye girelim' dedi. 'Hayır öyle şey olmaz' dedim. İlişkiye girmedik. Bana 'Seni rahatlattım 300 TL ver' dedi. 100 TL verip ayrılmak istedim. Beni şikayet etmekle tehdit etti. Bu nedenle korkup daha sonra kendisini aradım. 'Ben seni tanıyorum' diyerek yüzüme kapattı" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadesini değiştirerek, kadınla kendi isteği üzerine ilişkiye girdiklerini anlatan şüpheli H.M., "Bunun karşılığında 300 TL istedi. 100 TL verince, '200 daha vermezsen, sen kamu görevlisisin şikayet ederim' diye tehdit etti" dedi.

Mahkemedeki ifadesinin doğru olduğunu belirten şüpheli, iddia edildiği gibi kadınla zorla ilişkiye girmediğini söyledi.

'BİR O... İÇİN MESLEKTAŞINIZI YAKTINIZ'

İddianame, şüphelinin polis sorgusu sırasında, "Bir o... için meslektaşınızı yaktınız' diyerek sinir krizi geçirdiği ve kendisine zarar vermek isterken engellendiği de belirtildi.

'ARAÇTAN İNTİKTEN 10-15 DAKİKA SONRA GELDİ'

Tanık olarak ifadesi alınan ekip aracının şoförü M.K. ise olayı, "Gece devriye görevini yaparken, Hoşdere Caddesi'nin Meclis duvarı yanında bir kadın gördük. H.M., 'Ne arıyor burada?' diye sordu. Ben 'Boş ver bize ne' dedim. Ancak daha sonra kadının bulunduğu bölüme geldik. H.M. araçtan indi. Bir süre sonra elinde kadının kimliği ve kadınla birlikte geldi. Kadın sarhoştu ancak bilinci yerindeydi. Kadının evinin önüne geldiğimizde H.M., kadınla birlikte indi. Ben araçta beklerken telefon açıp, 'Kadın kapıyı açamıyor, dairesini bulamıyor. Ben onu eve yerleştirip geleceğim' dedi. 10-15 dakika sonra geldi ve hiçbir şey demeden görev yerine döndük" diye anlattı.

25,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcı, mahkemeye gönderdiği iddianamede, şüpheli polis memuru H.M.'nin, 'Kamu görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cinsel amaçlı olarak hürriyetten yoksun kılmak' suçlarından, 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.