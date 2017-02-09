Polis memuru yerde bulduğu 31 bin lirayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP'te, polis memurunun yerde bulduğu poşetteki 31 bin lira, yapılan araştırma ile ulaşılan sahibine teslim edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kemal Ateş, dün sabah mesaiden çıktıktan sonra evine giderken Değirmiçem Mahallesi'nde yerdeki poşet içerisinde 31 bin lira buldu. Polis memuru Ateş, bulduğu poşetteki paraları sahibine ulaştırılması için Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürdü. Burada yapılan araştırma sonunda paranın sahibinin Cengiz Kökçü olduğu belirlendi. Polislerin bilgi vermesiyle karakola davet edilen Cengiz Kökçü'ye 31 bin lirası parayı bulan polis memuru Kemal Ateş ve karakol amiri tarafından teslim edildi.

Parasına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Cengiz Kökçü, duyarlılığından dolayı polis memuru Ateş ve kendisine ulaşan diğer polis memurlarına teşekkür etti.



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