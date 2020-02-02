Polis memuru kazada yaşamını yitirdi
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Ali Aydın (48) hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın (48), Cem Sultan Caddesi'nde kullandığı 20 GP 467 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın yıllık izinde olduğu belirtildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016