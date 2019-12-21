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Polis memuru, kazada hayatını kaybetti
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada, polis memuru Erdem Köklemez (27) hayatını kaybetti. Kaza, dün Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve memleketine...
GÜVENLİK 21.12.2019, 12:10
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada, polis memuru Erdem Köklemez (27) hayatını kaybetti.
Kaza, dün Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve memleketine izne gelen polis memuru Erdem Köklemez yönetimindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Köklemez, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve memleketine izne gelen polis memuru Erdem Köklemez yönetimindeki 07 ADK 172 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Köklemez, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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