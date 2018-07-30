Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü

MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Hükümet Konağı'nın altında hizmet veren Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde görevli sivil memur Suat Yaltagil ile polis memuru Şerif Dağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suat Yaltagil, karakolun mutfağındaki bıçakla polis memuru Dağ'ın boğazını kesti. Gürültüye koşan polislerin engel olduğu Yaltagil gözaltına alınarak nezarethaneye konulurken, yaralı polis memuru ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şerif Dağ, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşananlar üzerine çok sayıda emniyet amiri de merkeze gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi otopsi için morga konulurken, şüpheli sivil memur ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başladı.Polis merkezinde yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMalatya'da, karakolda tartıştığı polis memuru Şerif Dağ'ı boğazını keserek şehit eden sivil memur Suat Yaltagil, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. 2007 yılında İstanbul'da polis olarak göreve başladığı, psikolojik sorunları nedenleri 2009'da aktif görevden alınarak sivil memur yapıldığı öğrenilen Yaltagil, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİMalatya'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri yetkililer ile şehit polisin eşi Dilek, çocukları Kevser, Aysima ve Hamit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, üzücü olayın ardından meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "24 yıl özverili şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize rahmet diliyorum" dedi. İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.