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Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (3)

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ Malatya'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Malatya...

Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (3)

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ
Malatya'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri yetkililer ile şehit polisin eşi Dilek, çocukları Kevser, Aysima ve Hamit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, üzücü olayın ardından meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "24 yıl özverili şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize rahmet diliyorum" dedi.
İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

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