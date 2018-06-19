Polis memuru intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis memuru 32 yaşındaki Hüsnü Y., girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hüsnü Y., bugün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsu Bulvarı üzerinde bulunan evlerinin yatak odasında, başına dayadığı beylik tabancasını ateşledi. Eşi Gözde Y., silah sesiyle girdiği odada Hüsnü Y.'yi kanlar içinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüsnü Y. 'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüsnü Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis memuru Hüsnü Y.'nin ölümüyle, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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