Son Dakika
Polis memuru görevdeyken evinde yangın çıktı; eşi ve 2 çocuğu kurtarıldı
ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait dairede, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, polisin evdeki eşi ile 2 çocuğunu kurtarırken, Aydoğan'ın bu sırada görevde olduğu öğrenildi. Ata Caddesi...
GÜVENLİK 29.08.2019, 17:10
ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait dairede, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, polisin evdeki eşi ile 2 çocuğunu kurtarırken, Aydoğan'ın bu sırada görevde olduğu öğrenildi.
Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki dairede, saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evdeki eşi ile 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın yangın sırasında görevde olduğu belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, meslektaşının ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Yangında dumandan etkilenen Başpınar, Aydoğan'ın eşi ve 2 çocuğu ile 3 apartman sakini, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki dairede, saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evdeki eşi ile 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın yangın sırasında görevde olduğu belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, meslektaşının ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Yangında dumandan etkilenen Başpınar, Aydoğan'ın eşi ve 2 çocuğu ile 3 apartman sakini, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0