Polis memuru görevdeyken evinde yangın çıktı; eşi ve 2 çocuğu kurtarıldı

ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait dairede, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, polisin evdeki eşi ile 2 çocuğunu kurtarırken, Aydoğan'ın bu sırada görevde olduğu öğrenildi.



Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki dairede, saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evdeki eşi ile 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın yangın sırasında görevde olduğu belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, meslektaşının ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Yangında dumandan etkilenen Başpınar, Aydoğan'ın eşi ve 2 çocuğu ile 3 apartman sakini, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.