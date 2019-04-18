Polis memuru, görev yerinde intihar etti- Yeniden

BURSA Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih G. (40), dün öğle saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra tabancasını başına ateşledi. Silah sesini duyan meslektaşları,112 sağlık ekiplerine haber verdi. Evli ve 1 çocuk babası Fatih G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Trafik Kontrol Merkezi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin alt katında polis memurlarına tahsis edilen odada bekleyen Fatih G.'nin cep telefonuna bir çağrı geldi. Telefon görüşmesinden sonra tabancasını çıkaran Fatih G., başına dayayıp, ateşledi. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatih G.'yi Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası Fatih G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



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