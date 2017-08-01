Polis memuru beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

Süleyman EKİN- Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 40 yaşındaki Abdullah Ö., henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla şakağına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kepez İlçesi Ulus Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı Yılmaz Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede oturan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Abdullah Ö., yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle beylik tabancasıyla şakağına bir el ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giden eşi, Abdullah Ö.'yü kan içinde yerde buldu. Kadının çığlıkları ve silah sesi üzerine daireye gelen apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Abdullah Ö. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

İntihar girişiminin öğrenilmesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda rütbeli polis, hastaneye gelerek Abdullah Ö.'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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