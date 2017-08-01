Polis memuru beylik tabancasıyla intihara kalkıştı (2)

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Kepez İlçesi Ulus Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı Yılmaz Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede beylik tabancasıyla şakağına ateş ederek intihar eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası 40 yaşındaki Abdullah Özen, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde saat 13.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Özen’in cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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