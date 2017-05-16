Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde polis memuru 46 yaşında Zeki Dağbaşı, evinde beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Zeki Dağbaşı, iddiaya göre işe gitmek için hazırlık yaparken odasında beylik tabancasını çıkarıp başına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Dağbaşı'nı kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeki Dağbaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dağbaşı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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