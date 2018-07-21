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Polis lastiğine ateş açarak otomobili durdurdu; seken kurşunla 1 kişi yaralandı

DENİZLİ'de, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polisin lastiğine ateş açmasıyla durduruldu. Sektiği belirtilen kurşun, araçtakilerden birini ayağından yaraladı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Akhan Mahallesi Cafer Sadık...

Polis lastiğine ateş açarak otomobili durdurdu; seken kurşunla 1 kişi yaralandı
DENİZLİ'de, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polisin lastiğine ateş açmasıyla durduruldu. Sektiği belirtilen kurşun, araçtakilerden birini ayağından yaraladı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sevindik Mahallesi'nde asayiş denetimi yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 45 PD 866 plakalı otomobildekilere 'dur' ihtarında bulunarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen otomobilin sürücüsü kaçınca, ekipler peşine düştü. Denetim noktasından Cafer Sadık Abalıoğlu Caddesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre kaçan, içinde 3 kişi bulunan otomobili durdurmak için polis tarafından aracın lastiklerine tabancayla ateş edildi. Lastiği patlayan otomobil, kovalamaca sonunda durduruldu. Seken kurşunlardan birinin, otomobilin içindeki bir kişinin sağ ayağına isabet edip yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Yaralanan kişi, polis nezaretinde ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildekilerin üstünden kimlik çıkmadığı belirtildi. Tedavisi tamamlanan şüpheliyle birlikte 3 zanlı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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