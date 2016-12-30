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Polis köpeği 'Evlat' otomobildeki uyuşturucuyu buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Eğitimli jandarma köpeği 'Evlat', otomobilde paspasın altında yer alan gizli...

Polis köpeği 'Evlat' otomobildeki uyuşturucuyu buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Eğitimli jandarma köpeği 'Evlat', otomobilde paspasın altında yer alan gizli bölmedeki uyuşturucu hapların bulunmasını sağladı.
Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte geçen çarşamba günü uyuşturucu ticaretine karşı operasyon yaptı. Alcı ve Karaismailler mahalleleri ile Denizli merkezde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 8 kişinin evlerine, operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şüphelilerin evlerine baskın yaparken, otomobillerinde ise 'Evlat' isimli jandarma köpeğiyle arama yapıldı. 'Evlat', bir otomobilin sağ ön kısmında paspasın altını sürekli eşeledi. Burayı kontrol eden jandarma, özel yapılmış gizli bölmede 37 uyuşturucu hap buldu. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda toplam 51 uyuşturucu hap, 3 gram eroin, 2 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1000 paket gümrük kaçağı sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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