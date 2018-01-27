mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tecavüz mağduru genç kız: Hayallerimi yıktılar
Polis memuru hakkında cinsel tacizden...
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı HDP'li...
'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi
394 terörist etkisiz hale getirildi
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...

Polis, kendisini savcı olarak tanıtıp intihardan vazgeçirdi

KARABÜK'te, evden uzaklaştırma cezası olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan A.K. (48), kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edildi. İnönü Caddesi'ndeki...

Polis, kendisini savcı olarak tanıtıp intihardan vazgeçirdi
KARABÜK'te, evden uzaklaştırma cezası olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan A.K. (48), kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edildi.
İnönü Caddesi'ndeki 8 katlı Belediye İş Merkezi'nin çatısına yangın merdivenlerinden çıkarak aşağıya sarkan kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açıp önlem aldı. Polis ekipleri de, evden uzaklaştırma cezası bulunduğu için ikiz çocuklarını göremediğini söyleyen A.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Caddede ve üst geçitte toplanan çok sayıda meraklı vatandaş yaşananları izlerken, bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. A.K., gazetecilere açıklama yapacağını söylemesi üzerine bir gazeteci çatıya çıktı. Açıklama yapmaktan vazgeçen A.K., bu kez de evden uzaklaştırma kararının düzeltilmesi için olay yerine savcı istedi.
Kendisini ikna etmeye çalışan polis, çatıya çıkan sivil polise, "Savcım buyurun. Suçu yokken evden uzaklaştırma cezası vermişler. Bunu iptal ettirebilir miyiz?" diye sordu. Sivil polis de, "O kararı ben verdim. Tamam iptal ettirelim. Bana yanlış anlattılar olayı, sen gel ben gerekeni yapacağım. Muhtar olayı yanlış anlattı, sen gel. Ne yapayım ben, bana yanlış anlattılar. Ben olayı bilmiyorum. Gel anlat dinleyelim. Koskoca savcı senin ayağına gelmiş" dedi.
A.K., bunun üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildikten sonra baygınlık geçiren A.K., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan