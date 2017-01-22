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Polis, kar maskeli gaspı 85 kamera kaydı inceleyerek çözdü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 85 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek yılbaşı gecesi kar maskeleriyle bir market çalışanını bıçakla ve av tüfeğiyle etkisiz hale getirip kasadan 1885 TL parayı gasp ettiği...

Polis, kar maskeli gaspı 85 kamera kaydı inceleyerek çözdü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri 85 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek yılbaşı gecesi kar maskeleriyle bir market çalışanını bıçakla ve av tüfeğiyle etkisiz hale getirip kasadan 1885 TL parayı gasp ettiği iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.
Olay, merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan Adalet Mahallesi'ndeki bir markette yılbaşı gecesi meydana geldi. 25 yaşındaki S.Y. ve 21 yaşındaki E.P., kar maskeleriyle markete girerek çalışanı yanlarında bulunan av tüfeği ve bıçakla etkisiz hale getirip kasa da bulunan 1885 TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, şüphelileri yakalaması için çalışma başlattı. Olay yeri ve kaçtıkları yöndeki 85 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, faillerin S.Y. ve E.P. olduğunu tespit ederek 2 şüpheliyi yakalayıp dün gözaltına aldı. Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 1 tabanca, 3 fişek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca polis E.P.'nin 18 Ocak 2017 günü ilçede bulunan İstasyon Mahallesi'nde de O.A.'yu databancayla yaraladığını tespit etti. 
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'Nitelikli yağma' ve 'Ateşli silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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