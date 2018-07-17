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Polis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran Bahadır K. (34), polis ekiplerince içki verme bahanesiyle yaklaşılarak yakalanıp, indirildi.  Olay, dün...

Polis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran Bahadır K. (34), polis ekiplerince içki verme bahanesiyle yaklaşılarak yakalanıp, indirildi. 
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falez 2 Park'ta bir süre alkol alıp, korkulukların diğer tarafına geçen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. Uca kadar gelip, alkol almayı sürdüren Bahadır K., çevredekiler tarafından inmesi için ikna edilemedi. Bunun üzerine 12 Acil Çağrı Merkezi aranarak, yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, Bahadır K.'nin falezlerden inmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, ikna etmek için konuşma yaparken, Bahadır K. de "Çok fazla borcum var. Yaşamak istemiyorum" diye seslendi. 
50 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K., dengesini kaybedip, denize düşme tehlikesi geçirince polisleri ve parktakileri korkuttu. Ekipleri uzun süre uğraştıran Bahadır K., içkisinin bittiğini ve yeni şişe istediğini söyledi. Polis ekipleri de içki verme bahanesiyle yaklaştıkları Bahadır K.'yi kolundan tutarak, güvenli bölgeye çekti. Parkta polis ekiplerine direnen Bahadır K., daha sonra ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

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