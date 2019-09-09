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Polis ekiplerinden okul önlerinde denetim

Mehmet İNAN/BURSA, ()-BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması nedeniyle öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

GÜVENLİK 09.09.2019, 15:53

Mehmet İNAN/BURSA, ()-BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması nedeniyle öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirebilmeleri için gerçekleştirilen uygulamada okul önünde bekleyen ve şüpheli bulunan kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi aracılığıyla sorgulanırken, araçlar da didik didik arandı. Okul servis araçlarının durdurulup sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği uygulamada yaklaşık 400 polis görev yaptı. Çocukların güvenliği için yapılan uygulamayı olumlu karşılayan veliler, bu çalışmaların devam etmesini istedi.

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