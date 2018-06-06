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Polis çifti trafik kazası ayırdı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın polis memuru yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Polis çifti trafik kazası ayırdı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın polis memuru yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Kaza, Tarsus-Pozantı otoyolunda meydana geldi. Çermik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başpolis Doğan Şahinkaya yönetimindeki 35 P 9017 plakalı otomobil, Tüneller Mevkiinde önünde ilerleyen Serkan Demir yönetimindeki 51 AU 536 plakalı kamyonun sol arka kısmına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan başpolis Alime Şahinkaya olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Doğan Şahinkaya ise yaralandı. Şahinkaya, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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