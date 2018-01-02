Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Polis baskınında anne ile oğlu eroin paketlerini sobaya attı

KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, satışa hazır paketler halindeki eroini sobaya atan anne ve oğlu ile bir torbacı gözaltına alındı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet...

Polis baskınında anne ile oğlu eroin paketlerini sobaya attı
KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, satışa hazır paketler halindeki eroini sobaya atan anne ve oğlu ile bir torbacı gözaltına alındı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan takibin ardından dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında satışa hazır paketler halinde uyuşturucu yanan sobanın içine atıldı. Polis, tamamı yanmadan uyuşturucuyu sobanın içinden çıkardı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Gürcü B. ve oğlu Ferhat B. ile 'torbacı' olduğu iddia edilen Burak B. gözaltına alındı. Sobadan çıkarılan ve evde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 paket eroin ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,