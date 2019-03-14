Polis babanın en acı görevi, oğlunun cesedi ile karşılaştı

UŞAK’ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi Enes Kıtır (18) hayatını kaybetti. Enes Kıtır'ın polis babası Fatih Kıtır, görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cesediyle karşılaşınca büyük acı yaşadı.



Gözyaşlarına boğulan polis memuru Kıtır'ı, meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Uşak-İzmir yolu Desan Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okulda eğitim gören 11. Sınıf öğrencisi U.D yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Kıtır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücülerden N.B.T’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



GÖREVLİ OLARAK GİTTİ, OĞLUNUN ACI HABERİNİ ALDI



Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü'nde görevli polis memuru Fatih Kıtır, kaza yerine gittiğinde acı haberle yıkıldı. kazada ölen gencin oğlu Enes Kıtır olduğunu gören baba Kıtır, gözyaşlarına boğuldu. Meslek hayatında en acı görevine giden polis memuru Kıtır'ı, meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.