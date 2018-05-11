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Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili 21 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara...

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili 21 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polis Akademisi'ne yerleşen öğrencilere 'mahrem abilik' yapan, bir kısmının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verildiği belirtilerek, şöyle denildi: 
"2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, sınav sorularını alarak Polis akademisine yerleşen toplam 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında sınav sorularını sınav öncesinde veren, soruların verilmesine aracılık eden, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan ve bir kısmının da Bylock kullandığı tespit edilen 21 şahsa yönelik Ankara dahil 13 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.”

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