Polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi davranarak yakalamış (2)

KADIN ŞÖFÖRLER YARDIM ETMİŞ

Adana'da, sigorta şirketlerini dolandıran 4'ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.



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