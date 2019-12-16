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Polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi davranarak yakalamış (2)
KADIN ŞÖFÖRLER YARDIM ETMİŞ Adana'da, sigorta şirketlerini dolandıran 4'ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü...
GÜVENLİK 16.12.2019, 10:17
KADIN ŞÖFÖRLER YARDIM ETMİŞ
Adana'da, sigorta şirketlerini dolandıran 4'ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.
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