Polis, 2 kapkaççıyı aynı evde yakaladı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA farklı kapkaç olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan 30 yaşındaki Umut K. ile 23 yaşındaki Nazım K., aynı evde yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Hürriyet Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Ayaz P., 7 Aralık günü okuldan dönerken, arkasından gelen kapkaçcı elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Şikayetçi olan Ayaz P. ile görgü tanıklarının verdiği ifadelerden olayı uyuşturucu madde bağımlısı ve hırsızlıktan kaydı bulunan Umut K.'nın yaptığı belirlendi.

21 Aralık'ta aynı yerde kapkaç yöntemiyle 19 yaşındaki Emine O.'nun telefonu da çalındı. Polis, bu olayı da Nazım K.'nın gerçekleştirdiğini saptadı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Umut K. ile ikinci olayı gerçekleştiren Nazım K.'nın aynı evde saklandıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube ekipleri, 2 şüpheliyi de yakaladı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Şüphelilerden Umut K., gazetecilerin "Neden kapkaç yaptınız?" sorusu üzerine, "Ayakkabı çaldık, kadın pazarladık. Kadınlara fuhuş yaptırmak için kapkaç yaptık" dedi.

Adliyeye sevk edilen Umut K. ve Nazım K.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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