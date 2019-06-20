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Plastik yüklü TIR alev alev yandı

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde, TIR'ın plastik yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda dorsedeki yangını söndürürken TIR sürücüsü...

Plastik yüklü TIR alev alev yandı

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde, TIR'ın plastik yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda dorsedeki yangını söndürürken TIR sürücüsü Bahadır Yalçın alevler içerisinde kalan TIR'dan son anda kurtuldu.
Olay gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Bahadır Yalçın yönetimindeki 34 AD 6703 plakalı plastik yüklü TIR'ın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden Bahadır Yalçın, TIR'ı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede TIR'ı kapladı. Yalçın itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla TIR'ın yanan dorsesini söndürdü. Yangında TIR ve içerisindeki plastik malzemeler tamamen kullanılmaz hale geldi.
Tünel içerisindeyken bir anda alevlerin yükseldiğini söyleyen sürücü Bahadır Yalçın, "Alevleri görünce emniyet şeridine girmek zorunda kaldım. Yangın söndürücü tüple müdahale etmek istedim ama plastik boru olduğu için söndüremedim. İtfaiye ekiplerine haber verdim, yanıcı bir madde olduğu için tamamen yandı. Ben son anda elektrikli kapılar kendini kilitlemesin diye dışarı çıktım" dedi.
Karayolunda ulaşım, TIR'ın dorsesindeki yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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