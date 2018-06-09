Plastik su şişesi 'silah' sayıldı, kendisini bıçaklayandan çok ceza aldı

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde 3 yıl önce tartıştığı Mehmet Coşkun Özel'e (66) elindeki yarısı dolu, plastik su şişesini fırlatan Şemsettin Korkmaz'a (42), pet şişe 'silah' sayılarak 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 lira para cezası verildi. Aynı mahkeme, gözaltında olduğu sırada polisin elinden kurtularak, iki polis tarafından ekip aracına bindirilen Şemsettin Korkmaz'ı, iki polisin arasındayken, karnından bıçaklayan Aytunç Özel'e ise 'yaralama' suçundan 1500 lira adli para cezası verdi. Korkmaz'ın avukatı Emre Sezer, "Plastik su şişesinin silah olduğunu ilk kez Çüngüş Adliyesi'nde öğreniyorum" dedi.Diyarbakır'da yaşayan Şemsettin Korkmaz, 21 Eylül 2015'te Kurban Bayramı ziyareti için Çüngüş ilçesine gitti. Bir akrabasının ilçedeki eczanesine uğrayan Korkmaz, burada önceden tanıdığı Mehmet Coşkun Özel ile tartıştı. İddiaya göre; Özel'in kendisine tansiyon aletini fırlatmasına sinirlenen Korkmaz da, elindeki yarısı dolu plastik su şişesini Özel'e fırlattı. Pet şişenin yüzüne çarpmasıyla öfkelenen Coşkun Özel ise oğlu Aytunç Özel'i (29) çağırdı. Geldiği eczanenin camına tekme atarak kıran Aytunç Özel, sonra ilçe meydanında kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları gözaltına aldı. Gözaltına alınan Aytunç Özel, polisin elinden kurtularak, eczaneden çıkarılan ve başka ekip aracına bindirilmek istenen Şemsettin Korkmaz'ı, iki polisin arasında, karnından bıçakladı. Bıçaklanan Korkmaz Diyarbakır'a sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Gözaltındaki şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'ECZANEYE HIZLI GİRDİĞİM İÇİN AYAĞIM CAMA ÇARPTI'Soruşturmanın ardından, pet şişeyi fırlatan Şemsettin Korkmaz hakkında 'basit yaralama'; eczanenin camını kıran, silahla havaya ateş eden ve Korkmaz'ı bıçakla yaralayan Aytunç Özel hakkında ise 'mala zarar verme', 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. İlk ifadesinde kurusıkı tabanca ve bıçağı bir inşaata attığını söyleyen Aytunç Özel, Çüngüş Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında ise eczaneye hızlı gittiği için ayağının cama çarptığını ve elinde bıçak olmadığını söyledi.'PLASTİK BARDAK FIRLATTIM'Mehmet Coşkun Özel'in kendisine tansiyon aleti ve kartvizit fırlattığını söyleyen Şemsettin Korkmaz ise "Polisler beni emniyete götürmek için dışarıya çıkarırken, Aytunç Özel bıçakla karnıma vurdu. Bıçaklama sırasında 2 polis yanımdaydı. Ben su şişesini değil, elimdeki plastik bardağı fırlattım" dedi.'YARISI DOLU PET ŞİŞEYİ FIRLATTI'Tartışma sırasında eczanede bulunan U.A. ise ifadesinde "Şemsettin'in elinde, 0.5 litrelik pet şişe vardı. Şemsettin, yarısı dolu pet şişeyi Mehmet Coşkun Özel'e fırlatırken, şişe elime değdi. Fırlattığı pet şişenin değip değmediğini görmedim. Şemsettin'in elinde yarısı dolu pet şişeden başka bir şey yoktu" dedi.TANIK POLİS: ÜST ARAMASI YAPMADAN ARACA BİNDİRDİKTanık olarak ifadesi alınan polis memuru B.H., ilk olarak Aytunç Özel'i ekip aracına bindirdiklerini belirterek, "Arbede çıkınca, Aytunç olay yerine gitti. Şemsettin Korkmaz'ın ekip otosuna götürülmesi sırasında, Aytunç Özel'in arkadan gelerek Şemsettin'i yaraladığını tespit ettik. Olaya tam hakim olmadığımızdan ve nasıl olduğunu bilmediğimizden üst araması yapmadan Aytunç'u araca aldık" diye konuştu.PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDIÇüngüş Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamanın sonunda Şemsettin Korkmaz'ı polislerin arasında bıçaklayan Aytunç Özel'i 'yaralama' suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 75 gün adli para cezasına indirdi. 75 gün adli para cezasını 1500 lira olarak hesaplayan mahkeme, önce paranın 10 eşit taksitte ödenmesine, daha sonra ise cezanın ertelenmesine karar verdi.Şemsettin Korkmaz'ı ise 'basit yaralama' suçundan 120 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suçu, silah sayılan 'plastik su şişesi' ile işlediğini gerekçe gösterip, cezayı 180 gün adli para cezasına çıkardı. Korkmaz'ın yargılama sürecindeki olumlu davranışları dikkate alınarak, cezası 112 gün adli para cezasına indirildi. 112 gün adli para cezasını 2 bin 240 lira olarak hesaplayan mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.Aytunç Özel'e 'mala zarar verme' suçundan verilen 50 günlük adli para cezası ve 'silahla tehdit' suçundan verilen 10 aylık hapis cezası da, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı için ertelendi.PLASTİK SU ŞİŞESİ CEZADA ARTIRIM NEDENİGerekçeli kararda, Şemsettin Korkmaz'ın plastik su şişesini Aytunç Özel'in yüzüne fırlattığı ve mağdurun basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Korkmaz'ın eyleminin, silah sayılan plastik su şişesi ile işlenmesi nedeniyle, yarı oranında arttırım yapıldığını kaydeden mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle cezalarında iyi hal indirimi yapıldığıni belirtti.POLİSLERİN ARASINDA BIÇAKLADIGüvenlik kamerası görüntülerinde, koşarak olay yerine gelen Aytunç Özel, önce eczanenin camına tekme atıp, kırıyor. Daha sonra silahla havaya ateş eden Özel, başka bir görüntüde ise elinde uzun namlulu silah olan polis tarafından tutuluyor. Polisin elinden kurtularak, ekip arabasının yanına gelen Özel, iki polis tarafından araca bindirilmeye çalışılan Şemsettin Korkmaz'ı bıçaklıyor. Koştuğu sırada elindeki bıçak net bir şekilde görülen Özel, daha sonra, kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUŞemsettin Korkmaz'ın avukatı Emre Sezer, müvekkilinin bıçaklandığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi:"Müvekkilim, yoğun bakımda kaldı. Mahkeme, müvekkilime 2 bin 240 lira, polislerin arasındaki müvekkilimi bıçaklayan kişiye, 1500 lira para cezası verdi. Bıçaklayan, bıçaklanandan daha az ceza aldı. Müvekkilimizin suçu, iddiaya göre yarısı boş, naylon pet şişe fırlatmak. Pet şişenin değip değmediği bile belli değil. Değdiği bile tespit edilemeyen pet şişeden dolayı ceza verildi. Ben çok şaşırdım. Pet şişenin içi boş ve isabet etmemiş. Mahkeme hem haksız tahrik uyguladı hem müvekkilin cezasından daha az bir ceza verdi. Böyle bir durumu ilk kez gördük. Bir yanda bıçakla, polislerin arasında, yoğun bakımda kalmayı gerektirecek kadar bir yaralama, diğer yanda yarısı boş bir pet şişe fırlatılmış. Havaya ateş ediyor, eczanenin camını kırıyor, öldürmekle tehdit ediyor ama polisler müdahale etmiyor. En son arabaya bindiriyorlar, üst araması yapmıyorlar. Bu kişiyi araca bindiren polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk."