Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

Adana'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda başladı. İddiaya göre, depodaki elektrik tesisatından atık plastiklere sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Çevredeki fabrikaların bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, plastik fabrikasının yanındaki aliminyum fabrikası da kısmen zarar gördü. Köpük ve tazyikli su alevlere söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaralanan olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yükselen alevlerden görüntü

- İtfaiye aracının gelişi

- İtfaiye aracının yandaki bir başka fabrikaya girmesi

- İtfaiye erlerinin yandaki fabrikadan yangına müdahale etmesi

- İş makinesi ile çalışma yapılması

- İtfaiye erlerinin alevlere tazyikli su sıkması

- Vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler