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Plastik fabrikasında yangın

SAMSUN'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 63. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plastik boru üretilen fabrikada gece...

Plastik fabrikasında yangın
SAMSUN'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 63. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plastik boru üretilen fabrikada gece vardiyasında çalışan üç işçi, üst kattan alevler geldiğini fark etti. Yangını söndürmek için müdahale eden işçiler itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Bu sırada olayı duyup fabrikanın önüne gelen işyeri sahipleri gözyaşlarına engel olamadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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