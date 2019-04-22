Plastik fabrikası yangında kül oldu

ANTALYA'da, plastik bidon üretilen fabrika, trafodan çıkan yangında kül oldu. Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Cem Günöz ve eşi, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Marina Plastik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafoda başlayan yangın, plastik bidon üretilen fabrikanın idari bölümüne sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler, tüm fabrikayı sardı. Fabrikayı kapatmaya hazırlanan 3 işçi yangını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Bu sırada alevler çevredeki seralara da sıçradı. Bazı sera sahipleri itfaiye ekipleri gelene kadar su doldurdukları ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale etti. Zaman zaman içerdeki kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan patlamalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi. Fabrikadaki yangın, yaklaşık 2,5 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangında çatısı çöken 900 metrekarelik fabrika tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayda seralarda da hasar oluştu.

Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Cem Günöz ve eşi, kül haline gelen binanın önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Salatalık serası yangında zarar gören Süleyman Demir, "Seramız fabrikanın tam arkasında. Alevler nedeniyle serada büyük zarar oluştu. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilaçlama motoruna su doldurup müdahale ettim. Böylece yangının büyümesini önlemeye çalıştım" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.



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