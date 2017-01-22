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Plaka hırsızları tutuklandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde araçların plakalarını çalan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçların plakalarını çalan 25 yaşındaki...

Plaka hırsızları tutuklandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde araçların plakalarını çalan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçların plakalarını çalan 25 yaşındaki G.A. ile 28 yaşındaki M.K.'yı suçüstü yakaladı. Çaldıkları araçların plakalarını hırsızlıkta kullanacakları araçlarda kullanacakları iddia edilen G.A. ile M.K. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 'hırsızlığa teşebbüs etmek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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