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Plajdaki çuvaldan 27 kilo esrar çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde çuval içerisinde 27 kilogram esrar ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konaklı Mahallesi'nde bir plajda, üzeri yazılı...

Plajdaki çuvaldan 27 kilo esrar çıktı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahilde çuval içerisinde 27 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konaklı Mahallesi'nde bir plajda, üzeri yazılı kahverengi renkli keten çuval olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, plajda yaptıkları arama sonucu çuval içerisinde 118 paket halinde ve 27.7 kilogram plaka halde esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, çuvalın üzerinde midye türü kabuklu deniz hayvanlarının tutunduğu görüldü. Çuvalın uzun süre denizde olduğu veya deniz akıntısına maruz kaldığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

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