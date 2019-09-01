Son Dakika
Plajda çalınan telefonu, arama sırasında önüne atıldı
ANTALYA'da, yüzdükleri sırada dün çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kalan Okan Erdoğan (23) ve Kadir Özkan'ın (24) eşyalarının bulunması için polis gece boyunca çalışma yaptı. 'Telefonumu bul' isimli uygulamayla...
GÜVENLİK 01.09.2019, 08:48
ANTALYA'da, yüzdükleri sırada dün çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kalan Okan Erdoğan (23) ve Kadir Özkan'ın (24) eşyalarının bulunması için polis gece boyunca çalışma yaptı. 'Telefonumu bul' isimli uygulamayla hırsızların geldikleri sokağı tespit eden polis ekipleri arama yaparken, çalınan cep telefonlarından biri, bir binanın penceresinden sokağa atıldı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 Euro ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.
ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR
Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programından şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2211. Sokak'tan sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.
CEP TELEFONU ÖNÜNE DÜŞTÜ
Polis ekipleri, sinyal alınan sokakta gece boyunca arama yaptı. Eşyaları çalınan Okan Erdoğan ve Kadir Özkan da sokakta bekleyerek polisin çalışmalarını izledi. Ekipler sokak üzerinde birçok noktada ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama yapıldığı sırada, çalınan cep telefonlarından biri peçeteye sarılı şekilde bir binanın penceresinden sokağa atıldı. Hangi pencereden atıldığı tespit edilemeyen cep telefonu, Okan Erdoğan'ın önüne düştü. Erdoğan'ın polise bilgi vermesi üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Büro Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.
Polis ekipleri binadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, telefonun hangi daireden atıldığını belirlemek için uzun süre çalışma yapıldı ancak sonuç alınamadı. İncelemelerin ardından telefon Erdoğan'a teslim edildi. Okan Erdoğan cep telefonun önemli olmadığını, pasaportunun bulunmasını istediğini söyledi. Polis, çalınan diğer eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 Euro ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.
ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR
Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programından şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2211. Sokak'tan sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.
CEP TELEFONU ÖNÜNE DÜŞTÜ
Polis ekipleri, sinyal alınan sokakta gece boyunca arama yaptı. Eşyaları çalınan Okan Erdoğan ve Kadir Özkan da sokakta bekleyerek polisin çalışmalarını izledi. Ekipler sokak üzerinde birçok noktada ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama yapıldığı sırada, çalınan cep telefonlarından biri peçeteye sarılı şekilde bir binanın penceresinden sokağa atıldı. Hangi pencereden atıldığı tespit edilemeyen cep telefonu, Okan Erdoğan'ın önüne düştü. Erdoğan'ın polise bilgi vermesi üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Büro Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.
Polis ekipleri binadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, telefonun hangi daireden atıldığını belirlemek için uzun süre çalışma yapıldı ancak sonuç alınamadı. İncelemelerin ardından telefon Erdoğan'a teslim edildi. Okan Erdoğan cep telefonun önemli olmadığını, pasaportunun bulunmasını istediğini söyledi. Polis, çalınan diğer eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0