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Plaj şemsiyesinde 21 kio eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, özel eğitimli 'Şila' adlı köpek ile yapılan aramada, plaj şemsiyesinin içine gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirilirdi. Olayla ilgili sürücü T.B. gözaltına alındı. Van...

Plaj şemsiyesinde 21 kio eroin ele geçirildi
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, özel eğitimli 'Şila' adlı köpek ile yapılan aramada, plaj şemsiyesinin içine gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirilirdi. Olayla ilgili sürücü T.B. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında plaj şemsiyesi içerisine gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T.B. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu nakletmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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