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PKK/YPG’li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası...
GÜVENLİK 05.09.2019, 09:55
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.
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