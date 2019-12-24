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'PKK/YPG, esir tutulan çocuklara zorla silahlı eğitim yaptırıyor'
TERÖR örgütü PKK/YPG'den kaçan ve teslim olan H.A. adlı terörist, örgütün Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan 100'de fazla yabancı uyruklu kimsesiz çocuğa zorla silahlı eğitim vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)...
GÜVENLİK 24.12.2019, 09:42
TERÖR örgütü PKK/YPG'den kaçan ve teslim olan H.A. adlı terörist, örgütün Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan 100'de fazla yabancı uyruklu kimsesiz çocuğa zorla silahlı eğitim vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu'na (SMO) karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürdüğünü söyledi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A. ifadesinde, örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. H.A. ifadesinde, PKK/YPG'nin işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaşları 12-14 arasında olan 100'den fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların TSK ve SMO’ya karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürdüğünü belirtti. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiği, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.A. ifadesinde, örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. H.A. ifadesinde, PKK/YPG'nin işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaşları 12-14 arasında olan 100'den fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların TSK ve SMO’ya karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürdüğünü belirtti. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiği, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi.
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