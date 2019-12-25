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PKK/YPG Cerablus'ta sivilleri hedef aldı: 14 yaralı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını...
GÜVENLİK 25.12.2019, 13:11
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.
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